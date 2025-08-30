Экс-форвард «Рубина» перешел в «Оренбург»

Иван Игнатьев продолжит карьеру в оренбургском клубе

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев стал игроком «Оренбурга». Об этом сообщили в пресс-службе тунисского клуба.

Детали сделки по переходу российского футболиста не уточняются. По данным Transfermarkt, контракт заключен до лета 2027 года.

Игнатьев выступал за «Кабилию» с зимы 2025 года. За команду из Туниса форвард успел провести 15 матчей, в которых забил пять голов. Его команда заняла второе место в местном чемпионате.

В России Игнатьев выступал за «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Сочи». После отъезда из российского чемпионата форвард играл за армянский «Урарту» и сербский «Железничар».

Зульфат Шафигуллин