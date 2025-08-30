В Татарстане за последние сутки пожарные пять раз выезжали на пожары

Пожарные 17 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 29 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 17 раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Девять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Анастасия Фартыгина