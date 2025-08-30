В Татарстане за последние сутки пожарные пять раз выезжали на пожары
Пожарные 17 раз выезжали по ложным вызовам
За минувшие сутки, 29 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана пять раз выезжали на тушение пожаров, четыре из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные 17 раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Девять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировали.
