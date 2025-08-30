Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики и отметил вклад каждого в развитие региона

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем республики, подчеркнув, что этот праздник объединяет представителей разных национальностей и конфессий, а также татарстанцев, живущих за пределами республики, сообщила пресс-служба главы региона.

В своем обращении Минниханов отметил, что 2025 год проходит под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы, и выразил признательность ветеранам и участникам специальной военной операции. Он также поблагодарил старшее поколение за вклад в развитие республики и сохранение духовно-нравственных ценностей.

Раис подчеркнул, что созидательный труд татарстанцев позволяет наращивать производство, развивать технологии и добиваться успехов в различных сферах. Он отметил запуск этиленового комплекса ЭП-600, импортозамещение вертолета «Ансат», представление новых автомобилей КАМАЗ и «Соллерс», присвоение Зеленодольску звания «Город трудовой доблести» и достижения в науке, образовании, медицине, культуре и спорте.

— Достижения республики — это результат слаженной работы каждого из нас,— заявил раис, пожелав всем здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи.

Анастасия Фартыгина