Жительница Менделеевска выплатила долг в 3,8 млн рублей после ареста ее «Лексуса»

Машину могли продать с торгов

Фото: Артем Дергунов

В Менделеевском районном отделении судебных приставов завели исполнительное производство против местной жительницы с задолженностью более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Во время рейда приставы арестовали ее автомобиль «Лексус», чтобы предотвратить попытку продажи или сокрытия. Женщине объяснили, что при дальнейшем уклонении от погашения долга машину продадут с торгов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Понимая последствия, должница выплатила 3,6 млн рублей основного долга и исполнительский сбор — 251 тыс. рублей.

После поступления денег на счет подразделения арест с автомобиля сняли, исполнительное производство завершили.

Елизавета Пуншева