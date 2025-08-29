Жительница Менделеевска выплатила долг в 3,8 млн рублей после ареста ее «Лексуса»
Машину могли продать с торгов
В Менделеевском районном отделении судебных приставов завели исполнительное производство против местной жительницы с задолженностью более 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.
Во время рейда приставы арестовали ее автомобиль «Лексус», чтобы предотвратить попытку продажи или сокрытия. Женщине объяснили, что при дальнейшем уклонении от погашения долга машину продадут с торгов.
Понимая последствия, должница выплатила 3,6 млн рублей основного долга и исполнительский сбор — 251 тыс. рублей.
После поступления денег на счет подразделения арест с автомобиля сняли, исполнительное производство завершили.
