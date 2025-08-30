Опрос: 40% несостоявшихся казанских спортсменов готовы вернуться в спорт

Многие из них испытывали проблемы со здоровьем, сталкивались с уговорами близких и отсутствием необходимых возможностей

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Амбиции в спортивной сфере оказались частым явлением среди жителей Казани: каждый четвертый мечтал стать профессиональным спортсменом. Исследование компании Olimpbet выявило, что наиболее привлекательными видами спорта для будущей карьеры оказались футбол, теннис, бокс, а также хоккей и баскетбол.

Ключевые факторы успеха в профессиональном спорте, по мнению респондентов, включают прежде всего крепкое здоровье — 41%. На втором месте оказалось упорство — его выбрал 21%, за ним следует финансовая поддержка — 16%. Социальные связи отметили 11% респондентов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Препятствия на пути к профессиональному спорту оказались серьезными. Те, кто не смог реализовать свои мечты, чаще всего испытывали проблемы со здоровьем. Каждый пятый признался, что их отговорили близкие, а столько же отметили отсутствие необходимых возможностей.

Сложнее всего пробиться в большой спорт, считают респонденты, в таких дисциплинах, как автогонки (24%), футбол (20%) и теннис (17%).

Финансовые затраты на развитие спортивной карьеры, по оценкам опрошенных, варьируются значительно. Более трети респондентов полагают, что среднестатистический спортсмен тратит 30—50 тысяч рублей ежемесячно. 30% называют суммы свыше 50 тысяч рублей, а еще 14% ограничивают расходы 10 тысячами рублей.

Даже те, кому не удалось достичь профессиональных высот в спорте, все равно сохраняют интерес к этой сфере. Почти половина из опрошенных готовы снова попробовать свои силы при появлении такой возможности.



Наталья Жирнова