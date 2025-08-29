Топ-менеджмент Муслюмовской ЦРБ отобрал 2 млн рублей зарплат у сотрудников и отделался штрафом
Установлено, что злоумышленники собирали средства с подчиненных якобы на нужды больницы
В Татарстане вынесли приговор заместителю главного врача, главному бухгалтеру по экономическим вопросам и бывшему и. о. главврача ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ». Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК России по республике.
Следствием установлено, что в 2017 году главбух и заместитель главврача потребовали у 10 работников больницы часть их заработной платы под предлогом использования средств для нужд учреждения. Сумма причиненного ущерба составила более 650 тыс. рублей.
При аналогичных обстоятельствах в 2021 году и. о. главврача и главный бухгалтер незаконно собрали с 19 медработников более 1,4 млн рублей. В обоих случаях злоумышленники распорядились собранными средствами по своему усмотрению.
Суд назначил фигурантам наказания в виде штрафов.
