Из Казани увеличится число авиарейсов в Анталью: запланировано 9 рейсов в неделю
Новая программа полетов в Анталью будет действовать до конца октября
С 1 сентября авиакомпания AZUR air увеличит количество рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Анталью. Теперь между городами будут выполняться девять полетов в неделю вместо прежних семи, добавятся два дополнительных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта.
Для осуществления новых вылетов будут использовать Boeing 767-300, который вмещает 336 пассажиров в экономическом классе. Это на треть увеличит число мест на рейсах в Анталью, так как раньше использовались менее вместительные Boeing 757-200.
- Новая программа полетов в Анталью будет действовать до конца октября.
Также авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новый регулярный рейс между Казанью и Магасом (столица Республики Ингушетия) с 7 октября 2025 года. Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам.
