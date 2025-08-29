Из Казани увеличится число авиарейсов в Анталью: запланировано 9 рейсов в неделю

Новая программа полетов в Анталью будет действовать до конца октября

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября авиакомпания AZUR air увеличит количество рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Анталью. Теперь между городами будут выполняться девять полетов в неделю вместо прежних семи, добавятся два дополнительных рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта.

Для осуществления новых вылетов будут использовать Boeing 767-300, который вмещает 336 пассажиров в экономическом классе. Это на треть увеличит число мест на рейсах в Анталью, так как раньше использовались менее вместительные Boeing 757-200.

Новая программа полетов в Анталью будет действовать до конца октября.

Также авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает новый регулярный рейс между Казанью и Магасом (столица Республики Ингушетия) с 7 октября 2025 года. Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам.



Анастасия Фартыгина