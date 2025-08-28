Прямые авиарейсы Казань — Магас откроют 7 октября
Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запускает новый регулярный рейс между Казанью и Магасом (столица Республики Ингушетия) с 7 октября 2025 года. Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам, сообщили в пресс-службе Минтранса.
— Запуск прямого рейса Казань — Магас — Казань — важный шаг в развитии нашей маршрутной сети. Мы стремимся сделать путешествия между регионами более доступными и удобными, способствуя укреплению культурных и деловых связей, — отметил коммерческий директор авиакомпании Станислав Козленко.
Новый маршрут упростит поездки между двумя регионами для деловых целей, туризма и культурного обмена. Подробности о расписании, бронировании и спецпредложениях будут доступны на сайте авиакомпании.
Накануне из Казани запустили прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх. В полетах будут задействованы самолеты «Боинг 737», рассчитанные на 189 посадочных мест.
