Новости общества

13:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Митрополит Кирилл освятил колокола для храма Спаса Нерукотворного на Казанке

12:55, 29.08.2025

Эти колокола были отлиты на заводе «Италмас» в Тутаеве Ярославской области, и самый большой из них весит 473 килограмма

Митрополит Кирилл освятил колокола для храма Спаса Нерукотворного на Казанке
Фото: взято из телеграм-канала "Православие в Татарстане"

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел освящение девяти колоколов для звонницы храма Спаса Нерукотворного в Казани.

Эти колокола были отлиты на заводе «Италмас» в Тутаеве Ярославской области, и самый большой из них весит 473 килограмма. Колокола были заказаны благодаря помощи благотворителей и займут свое место в храме после освящения.

Напомним, что реставрация храма обошлась в 315 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также