Митрополит Кирилл освятил колокола для храма Спаса Нерукотворного на Казанке
Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел освящение девяти колоколов для звонницы храма Спаса Нерукотворного в Казани.
Эти колокола были отлиты на заводе «Италмас» в Тутаеве Ярославской области, и самый большой из них весит 473 килограмма. Колокола были заказаны благодаря помощи благотворителей и займут свое место в храме после освящения.
Напомним, что реставрация храма обошлась в 315 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
