Митрополит Кирилл освятил колокола для храма Спаса Нерукотворного на Казанке

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел освящение девяти колоколов для звонницы храма Спаса Нерукотворного в Казани.

Эти колокола были отлиты на заводе «Италмас» в Тутаеве Ярославской области, и самый большой из них весит 473 килограмма. Колокола были заказаны благодаря помощи благотворителей и займут свое место в храме после освящения.

Анастасия Фартыгина