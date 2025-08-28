В Казани в храме-памятнике павшим воинам установят новые колокола

Фото: Динар Фатыхов

В храме-памятнике павшим воинам состоялось радостное событие: в храм прибыли новые колокола для звонницы. Они были заказаны благодаря помощи благотворителей и теперь займут свое место после освящения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

Колокола были отлиты на заводе «Италмас» в Тутаеве Ярославской области. Этот завод, основанный в 1997 году, известен высоким качеством своей продукции. Николай Шувалов, владелец завода и потомственный литейщик, рассказал о своей семье: «Мой прадед варил сталь на заводе Демидова, а дед производил оружейную сталь на Ижевском заводе».

Завтра в храме колокола будут освящены митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Храм уже работает после завершения реставрации. Ранее председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, что реставрация обошлась в 315 миллионов рублей.

Храм-памятник, построенный в 1823 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен на берегу реки Казанки и представляет собой усеченную пирамиду с колоннами. Иерей Георгий отметил, что история храма началась в начале XIX века с проекта памятника-столпа, который был создан по инициативе архимандрита Амвросия после победы над Наполеоном.

Храм привлекает туристов и паломников, местные власти планируют ограничить движение велосипедистов на территории, чтобы сохранить атмосферу святыни. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина