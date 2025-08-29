В Казани после салюта в честь Дня города организуют спецподачу транспорта
Напомним, работа транспорта будет продлена до 23:30
В День города и республики, 30 августа, работа общественного транспорта в Казани будет продлена до 23:30, сообщает МУП ПАТП №2.
После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов по следующим направлениям:
- у проезда между ЦУМом и Дворцом спорта — до Кировского и Московского районов;
- Кремлевская набережная (ост. «Цирк») — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
- у Молодежного центра — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
- у Центра семьи «Казан» — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского районов;
- у Центрального стадиона (под Кремлем) — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского районов;
- у Центрального стадиона — до Приволжского и Советского районов.
