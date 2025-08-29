В Казани после салюта в честь Дня города организуют спецподачу транспорта

Напомним, работа транспорта будет продлена до 23:30

Фото: Артем Дергунов

В День города и республики, 30 августа, работа общественного транспорта в Казани будет продлена до 23:30, сообщает МУП ПАТП №2.

После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов по следующим направлениям:

у проезда между ЦУМом и Дворцом спорта — до Кировского и Московского районов;

Кремлевская набережная (ост. «Цирк») — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;

у Молодежного центра — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;

у Центра семьи «Казан» — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского районов;

у Центрального стадиона (под Кремлем) — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского районов;

у Центрального стадиона — до Приволжского и Советского районов.

Анастасия Фартыгина