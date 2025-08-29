Новости общества

В Казани после салюта в честь Дня города организуют спецподачу транспорта

12:22, 29.08.2025

Фото: Артем Дергунов

В День города и республики, 30 августа, работа общественного транспорта в Казани будет продлена до 23:30, сообщает МУП ПАТП №2.

После праздничного салюта будет организована спецподача автобусов по следующим направлениям:

  • у проезда между ЦУМом и Дворцом спорта — до Кировского и Московского районов;
  • Кремлевская набережная (ост. «Цирк») — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
  • у Молодежного центра — до Вахитовского, Приволжского и Советского районов;
  • у Центра семьи «Казан» — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского районов;
  • у Центрального стадиона (под Кремлем) — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского районов;
  • у Центрального стадиона — до Приволжского и Советского районов.
Анастасия Фартыгина

