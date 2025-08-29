Татарстан занял четвертое место по числу иностранных трудовых мигрантов в России

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим числом иностранных трудовых мигрантов, заняв четвертое место с показателем в 2%. Лидерами остаются Москва (26,7%), Московская область (18,5%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (12,2%).

В целом в России мужчины составляли основную часть иностранных мигрантов. Среди тех, кто имел действующее разрешение на работу, доля мужчин достигла 87,1%, а среди обладателей патентов — 88,8%. Женщины, наоборот, составляют всего 12,9% и 11,2% соответственно.

Среди мужчин наибольшее количество трудовых мигрантов находится в возрастной группе 18—29 лет, а среди женщин — в группе 30—39 лет.

Напомним, что в Татарстане в реестр контролируемых лиц вошли 10 тыс. мигрантов. Порядка половины человек, чьи сведения содержатся в реестре, — это мужчины трудоспособного возраста, которые не имеют документов.

Анастасия Фартыгина