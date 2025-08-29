Татарстан стал пятым среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал
Республика уступила Москве, Тюменской области, Подмосковью и Ленинградской области
По итогам первого полугодия 2025 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата.
Напомним, в январе — июне 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли 660 млрд рублей. Темп роста составил более 114%. В 2024 году инвестиции составили более 521 млрд рублей с темпом роста в 124,3%. Основной рост был обеспечен за счет собственных средств предприятий, доля которых составила порядка 66%.
Общий рейтинг выглядит так.
Для сравнения — инвестиции в основной капитал всех регионов Северо-Кавказского федерального округа составили 407,7 млрд рублей.
В целом объем инвестиций за полгода составил 16,04 трлн рублей (в том числе во II квартале — 9,052 трлн, в I квартале — 6,9 трлн).
