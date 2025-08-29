Подрядчиком ремонта пострадавшего от атаки БПЛА дома на Клары Цеткин в Казани станет ООО «РСК»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стало известно, что ремонт многоквартирного дома на улице Клары Цеткин, пострадавшего от атаки беспилотников 21 декабря 2024 года, будет осуществлять ООО «Ремонтно-строительная компания». В мэрии сообщили, что компания получит субсидию для возмещения затрат на восстановление здания.

Согласно информации, в постановлении указано, что компания станет «получателем субсидии на восстановление многоквартирного дома № 31а».

ООО «РСК», зарегистрированное в Казани с февраля 2017 года, возглавляет Руслан Мухаметзянов, который является единственным учредителем и владельцем компании. Ранее в состав учредителей входили Сергей Горбунов и Евгений Венгер, но Мухаметзянов присоединился к ним в начале 2023 года.

На конец 2024 года у компании был баланс в 138,6 млн рублей, выручка составила 1,6 млрд, а чистая прибыль достигла 2,2 млн рублей.

Напомним, что утром 21 декабря 2024 года Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.



Анастасия Фартыгина