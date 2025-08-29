Экспорт Татарстана вырос на 19% в 2025 году, внешний оборот — на 12%

В настоящее время в Татарстане внедрены 13 инструментов нового экспортного стандарта, что должно ускорить рост экспорта несырьевых товаров на 67% к 2030 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Татарстан увеличил экспорт на 19%, а внешний торговый оборот вырос на 12%. Об этом на совещании в Чебоксарах сообщил замминистра промышленности и торговли Герман Лернер. Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и собрало представителей 14 регионов Приволжского федерального округа.

На совещании акцентировали внимание на внедрении Регионального экспортного стандарта, который состоит из 15 инструментов, способствующих развитию экспорта в каждом регионе. С 2026 года в ПФО начнется реализация обновленного стандарта с новыми мерами поддержки и цифровизацией услуг.

Лернер уточнил, что Татарстан занимает первое место среди регионов России по внедрению этого стандарта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы активно помогаем предприятиям Татарстана в продвижении на зарубежные рынки, — сказал он.

Министр добавил, что в республике принята стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года, а проект программы развития экспорта находится на завершающей стадии утверждения.

В настоящее время в Татарстане внедрены 13 инструментов нового экспортного стандарта, что должно ускорить рост экспорта несырьевых товаров на 67% к 2030 году.

Анастасия Фартыгина