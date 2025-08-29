В Казани следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, сбитой поездом на платформе Левченко
В Казани начата проверка после инцидента на железной дороге, в результате которого погибла женщина. Это событие произошло 28 августа на остановочной платформе Левченко, сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.
По предварительным данным, женщина 1977 года рождения переходила железнодорожные пути и была сбита поездом. В результате наезда она получила серьезные травмы и скончалась на месте.
Следком России организовал доследственную проверку по статье 263 УК, которая касается нарушения правил безопасности на железной дороге. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и оценивают действия ответственных лиц.
