«Ак Барс» отдал «Локомотиву» талантливого форварда за Денисенко

Пустовой отправился в Ярославль

«Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В результате сделки казанцы получили права на нападающего Григория Денисенко. В обратном направлении отправился талантливый форвард Андрей Пустовой, также «Ак Барс» выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





Прошлый сезон Денисенко начал в фарм-клубе «Вегаса», а затем был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ. Больше времени игрок проводил в АХЛ, где набрал 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что в клубе не могут договориться с Денисенко по контракту.

Зульфат Шафигуллин