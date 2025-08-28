В России число оплат по биоэквайрингу возросло в 11 раз

За второй квартал этого года граждане использовали биометрию около 60 млн раз

Фото: Динар Фатыхов

Во втором квартале 2025 года россияне использовали биоэквайринг около 60 млн раз — это в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Центробанк.

— Люди все чаще используют биометрию и QR-коды для оплаты повседневных покупок. Количество таких операций с начала года существенно увеличилось, — сообщается в телеграм-канале регулятора.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Средний чек за апрель — июнь составил 770 рублей против 774 рублей за первый квартал этого года.

Также за второй квартал россияне применили QR-коды почти 990 млн раз для оплаты покупок на сумму более 1,3 трлн рублей. Эти показатели на 25% и 16% выше, чем в первом квартале.

Напомним, в России резко возросло количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС), достигнув 7 млн. Это число увеличилось в четыре раза, что свидетельствует о растущем доверии граждан к цифровым технологиям.

Елизавета Пуншева