В России зарегистрировались 7 млн пользователей Единой биометрической системы
На портале Госуслуг доступна информация о сроке действия биометрии, а также возможность отозвать согласие на ее обработку
В России резко возросло количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС), достигнув 7 млн. Это число увеличилось в четыре раза, что свидетельствует о растущем доверии граждан к цифровым технологиям, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко подчеркнул, что использование биометрии является добровольным и предоставляет дополнительные возможности для получения государственных и коммерческих услуг.
Биометрические сервисы предлагают пользователям множество удобств:
- оплата покупок и проезда без необходимости предъявлять документы;
- оформление сим-карт без бумажной волокиты;
- дистанционное банковское обслуживание — быстро и безопасно;
- защита личного кабинета на Госуслугах для дополнительной безопасности данных.
На портале Госуслуг доступна информация о сроке действия биометрии, а также возможность отозвать согласие на ее обработку.
Напомним, что в России создадут базу с биометрическими данными мошенников.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».