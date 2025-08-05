В России зарегистрировались 7 млн пользователей Единой биометрической системы

На портале Госуслуг доступна информация о сроке действия биометрии, а также возможность отозвать согласие на ее обработку

Фото: Динар Фатыхов

В России резко возросло количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС), достигнув 7 млн. Это число увеличилось в четыре раза, что свидетельствует о растущем доверии граждан к цифровым технологиям, сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко подчеркнул, что использование биометрии является добровольным и предоставляет дополнительные возможности для получения государственных и коммерческих услуг.

Биометрические сервисы предлагают пользователям множество удобств:

оплата покупок и проезда без необходимости предъявлять документы;

оформление сим-карт без бумажной волокиты;

дистанционное банковское обслуживание — быстро и безопасно;

защита личного кабинета на Госуслугах для дополнительной безопасности данных.

На портале Госуслуг доступна информация о сроке действия биометрии, а также возможность отозвать согласие на ее обработку.

Напомним, что в России создадут базу с биометрическими данными мошенников.



Анастасия Фартыгина