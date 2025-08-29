Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Днем местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов.
