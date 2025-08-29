Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов

07:00, 29.08.2025

Днем местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—18 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +17 до +22 градусов.

Галия Гарифуллина

