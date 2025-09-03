Исследование: 25% туристов готовы двигать длительность поездки на 2–5 дней

При этом, большинство гостей точно знают даты поездки и не меняют их.

25% туристов готовы двигать длительность поездки на 2–5 дней, если такой вариант им предложит система бронирований. Об этом говорится в исследовании Авито Путешествий.

— Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки. В целом, примерно треть пользователей в инструменте планирования. Такой поиск будет актуален для пользователей, которые пока не запланировали поездку, а пока просто продумывают маршрут и бюджет путешествия. Гибкие даты помогут пользователям сэкономить и выбрать лучшие для них варианты, так как система покажет в какой период времени у владельцев объектов есть скидки на определенные даты, — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.