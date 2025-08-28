«Вышел мусор выкинуть»: обвиняемый в наезде на 11 пассажиров таксист объяснил, как нарушил домашний арест

Суд Казани продлил Евгению Крусеву прописку в СИЗО еще на полгода

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня перед Вахитовским райсудом Казани предстал выпускник транспортного техникума, ранее лишенный прав за наркоезду Евгений Крусев. Именно он за рулем такси в марте этого года совершил наезд на остановку, вследствие чего пострадали 11 человек, двое тяжело. Обвинение подсудимому сегодня не оглашали, передает с места журналист «Реального времени».

Помощник прокурора Казани Виктория Аюпова сообщила — срок ареста обвиняемого истекает 3 сентября. И попросила продлить его на полгода с даты поступления материалов дела в суд, то есть до 21 февраля 2026 года.

Адвокат по назначению Юлия Володягина возражала, считая, что одна тяжесть обвинения не может служить основанием для продления суровой меры. Сам Крусев сегодня просился под домашний арест. Напомним, в марте таксист был водворен в СИЗО, однако в мае Верховный суд Татарстана посчитал возможным смягчить эту меру пресечения до домашнего ареста. Впрочем уже 9 июня Крусев вновь оказался под стражей — за нарушение условий домашнего ареста.

— Нарушение было в связи с невозможностью существования, — обратился к суду арестованный. — Я находился дома один и просто вышел. Сейчас я прошу перевести [меня] под домашний арест с родителями... А здесь я, находясь один, элементарно [испытывал проблемы] с продуктами. Даже курил дома — инспектора сказали: не выходить. Просто вышел мусор выкинуть — даже соседи стали жаловаться. Элементарно вышел мусор вынести — инспектора сочли за нарушения... Укрываться от следствия и суда не собираюсь.

Напомним, днем 10 марта 2025 года автомобиль «Яндекс.Такси», двигаясь по улице Вишневского в сторону улицы Ершова, проехал по зоне посадки-высадки пассажиров на остановке. Это стало возможным в том числе потому, что маршрутный автобус был вынужден остановиться в трех метрах от края тротуара — припарковаться правильно мешали уже стоящие на остановке автомобили. Их водители, по данным «Реального времени», уже привлечены к ответственности. Пока шла посадка-высадка пассажиров машины эти успели покинуть зону остановки, зато автомобиль такси проехал прямо между автобусом и тротуаром, не тормозя и сбивая всех на своем пути. Остановился он не сам — просто врезался в припаркованный чуть далее от остановки туристический автобус.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Евгения Крусева будут судить по четырем эпизодам преступлений:

нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 264) — тут потерпевшими признаны лишь двое из 11 пострадавших: 74-летняя женщина, которая выходила из автобуса с внучкой, и 61-летняя пассажирка, которая, напротив, пыталась зайти в салон транспорта;

управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия (ч. 1 ст. 264.1 УК);

два эпизода использования заведомо поддельных документов (ч. 3 ст. 327).

Старт процесса по существу суд назначил на 9 сентября.