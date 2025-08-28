В аэропорту Казани отменили два и задержали восемь рейсов из-за ограничений и беспилотной опасности

Самая большая задержка зафиксирована у рейса Актау — Казань, который вынужден был приземлиться в Саратове

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани произошли значительные изменения в расписании рейсов. Два рейса были отменены, а восемь задержаны более чем на час, согласно данным онлайн-табло.

Отменены рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Сочи — Казань и Казань — Сочи. Задержки затронули рейсы из Актау и Шереметьево, а также вылеты в Шереметьево, Тбилиси, Санкт-Петербург, Мурманск и Калининград.

Самая большая задержка зафиксирована у рейса Актау — Казань, который вынужден был приземлиться в Саратове. Самолет уже прибыл в Казань, однако задержка составила 2 часа 35 минут.

Ранее сообщалось о том, что два рейса, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы. В аэропорту действовал план «Ковер» с 5:57 до 6:50 мск для обеспечения безопасности полетов, а в Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности.

Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

Анастасия Фартыгина