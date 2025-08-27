В ChatGPT создадут родительский контроль после обвинений в самоубийстве подростка
Пользователь сможет добавить в чат-бот контакт доверенного лица
Американская компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, планирует добавить в чат-бот функцию родительского контроля на фоне обвинений в смерти 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте компании.
Родительский контроль позволит получать больше информации о том, как дети используют нейросеть.
Помимо этого пользователь сможет добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, что позволит напрямую обращаться за помощью. Также пользователи получат возможность вызывать экстренные службы одним нажатием.
Компания отмечает, что в ChatGPT настроены алгоритмы, призванные отговаривать пользователя от совершения опасных действий, однако при длительном общении ответы чат-бота могут быть неправильными.
На этой неделе семейная пара из Калифорнии подала иск против OpenAI, утверждая, что ChatGPT поддерживал общение с их сыном, который говорил о желании совершить самоубийство, и даже давал ему информацию по этой теме.
