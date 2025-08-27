В Москве на полицейских напал террорист и член ИГИЛа*

Мужчина бросил в сторону авто полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом

Фото: Динар Фатыхов

В Москве на полицейских напал террорист и член ИГИЛа*. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что нападавший Шеравган Кунджумов** внесен Росфинмониторингом в список террористов.

Мужчина бросил в сторону авто полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам собеседника, вместе с другими радикалами Кунджумов** планировал теракты на российских объектах транспорта и в ТРЦ еще с 2017 года. Уточняется, что он лично готовил взрывные устройства. Также в арсенале у преступников были автоматы, пистолеты и гранаты.

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Елизавета Пуншева