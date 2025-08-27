В Москве на полицейских напал террорист и член ИГИЛа*
Мужчина бросил в сторону авто полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом
В Москве на полицейских напал террорист и член ИГИЛа*. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что нападавший Шеравган Кунджумов** внесен Росфинмониторингом в список террористов.
Мужчина бросил в сторону авто полицейских два «коктейля Молотова», а затем напал на них с ножом.
По словам собеседника, вместе с другими радикалами Кунджумов** планировал теракты на российских объектах транспорта и в ТРЦ еще с 2017 года. Уточняется, что он лично готовил взрывные устройства. Также в арсенале у преступников были автоматы, пистолеты и гранаты.
В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
Справка
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.
** Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.
