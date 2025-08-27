В Татарстане продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
В Верхнеуслонском районе ведутся работы на участке «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха
В Верхнеуслонском районе Татарстана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха на участке с 6,1 по 8,1 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.
На данный момент выполнены следующие работы:
- снят растительный слой с временной объездной дороги;
- вырублены кустарники;
- сделана насыпь и щебеночное покрытие временной объездной дороги;
- срезан существующий слой покрытия самоходными фрезами;
- сделаны ровики для уширения проезжей части;
- демонтировано старое дорожное основание.
Далее дорожники устроят новое дорожное покрытие площадью более 14 тысяч квадратных метров, подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, укрепят обочины щебнем и нанесут дорожную разметку.
В Татарстане объявили два тендера на проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования. В рамках предстоящих работ будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к двум социально значимым объектам: детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».
