В Татарстане продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Верхнеуслонском районе ведутся работы на участке «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха

Фото: Реальное время

В Верхнеуслонском районе Татарстана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха на участке с 6,1 по 8,1 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

На данный момент выполнены следующие работы:

снят растительный слой с временной объездной дороги;

вырублены кустарники;

сделана насыпь и щебеночное покрытие временной объездной дороги;

срезан существующий слой покрытия самоходными фрезами;

сделаны ровики для уширения проезжей части;

демонтировано старое дорожное основание.

Реальное время / realnoevremya.ru

Далее дорожники устроят новое дорожное покрытие площадью более 14 тысяч квадратных метров, подстилающий слой из песка, основание из ЩПС, укрепят обочины щебнем и нанесут дорожную разметку.

В Татарстане объявили два тендера на проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования. В рамках предстоящих работ будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к двум социально значимым объектам: детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

Елизавета Пуншева