В Татарстане почти за 84 млн рублей отремонтируют ряд важных дорог

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Родничок», АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз»» и дорожно-уличной сети Апастовского района

В Татарстане объявили два тендера на проведении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования. Соответствующие проекты опубликовали на официальном сайте госзакупок. Заказчик — ГКУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

В рамках предстоящих работ будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к двум социально значимым объектам: детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз»». Общая протяженность ремонтируемых участков составит 1,769 километра, из которых 0,069 км приходится на дорогу к детскому лагерю, а 1,7 км — к производственному предприятию. Работы планируют завершить до 19 ноября 2025 года.

Параллельно стартует второй масштабный проект по обновлению дорожно-уличной сети населенных пунктов в Апастовском районе. Общая протяженность подлежащего ремонту отрезка — 2,034 километра. Работы должны завершиться к 17 ноября 2025 года.

Суммы двух контрактов составляют 45 и 38,9 млн рублей соответственно.

