ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО задает новые стандарты благоустройства

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) приняла участие во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Команда девелопера презентовала инновационные подходы в проектировании города-курорта «Васильевский остров».

В Казани с 20 по 21 августа 2025 года прошел X Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», организаторами которого выступили Минстрой РФ, правительство Республики Татарстан и ДОМ.РФ. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», запущенного по поручению президента.

Эксперты ТОЧНО — одного из крупнейших застройщиков в стране — выступили в рамках сессии «Принципы и подходы к современному благоустройству дворовых территорий» при участии главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, представителей ведущих девелоперов и управленцев города. Главная цель сообщества — создать функциональные пространства, отвечающие реальным потребностям горожан.

Такой подход реализует ТОЧНО в дебютном проекте в республике — ЖК «Васильевский остров». Это уникальный город-курорт на 10 тыс. жителей — с инфраструктурой столичного уровня, собственным озером и более 30 га зеленых территорий. Главный инженер проекта Григорий Кислухин поделился опытом реализации внутридворовых пространств — концепция предполагает создание современной безбарьерной жилой среды.

Жилое пространство реализуют по принципам ландшафтной трассировки, включая «зеленые рукава» — озелененные артерии, которые делят территорию проекта на 9 приватных кварталов. В каждом — игровые детские и спортивные локации с уличными тренажерами, уединенные места для отдыха, суммарно — 20 тыс. кв. м.

Отказался девелопер от заборов и раздельных дворов — предусмотрены «мягкие границы», которые появятся благодаря интеграции зеленых пространств во внутридворовую территорию. Также запланированы пешеходные маршруты и велосипедные дорожки с сохранением приватности жилых кварталов — ее обеспечит геопластика рельефа. Площадь озеленения дворовых территорий составит более 15 тыс. кв. м и будет сопровождать всю улично-дорожную сеть «Васильевского острова».

Философия ТОЧНО — создание кластеров для комфортной жизни, с инфраструктурой в шаговой доступности. Девелопер признан лидером по комплексному развитию территорий в ЮФО — этот подход ТОЧНО реализует во всех регионах присутствия, в том числе в Татарстане. В «Васильевском острове» построят школу, три детских сада, детскую и взрослую поликлиники, а также фитнес-клуб с акватермальным комплексом. Весной 2025 года мастер-план проекта официально был признан лучшим в стране в рамках Международного архитектурного фестиваля «Зодчество`24».

