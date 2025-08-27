Суд оштрафовал Pinterest и Twitch более чем на 70 миллионов рублей

Причиной послужило неисполнение закона о ведении деятельности на территории РФ

Мировой суд Таганского района Москвы вынес решения о наложении крупных штрафов на зарубежные интернет-платформы. Pinterest Inc и Twitch Interactive, Inc. признаны виновными в совершении административных правонарушений.

Pinterest получил два штрафа. По части 2 статьи 13.49 КоАП РФ компания оштрафована на 6 млн рублей. Дополнительно по статье 19.7-10-4 КоАП РФ (за неисполнение предписания федерального органа исполнительной власти) наложен штраф в размере 4 млн рублей.



Twitch Interactive оштрафован на сумму 61 747 992 рубля 60 копеек по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации.

Напомним, что в конце 2024 года Роскомнадзор заявлял о том, что не планирует блокировать эти соцсети.

Дмитрий Зайцев