В РКН сообщили, что не планируют блокировать Twitch

Роскомнадзор (РКН) не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch, несмотря на сообщения пользователей о сбоях в работе платформы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



— Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется, — говорится в тексту.

Ранее в этом году владельцы зарубежных соцсетей TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram были оштрафованы на 7,7 млн рублей за неотслеживание запрещенного контента на своих площадках. Также они получили 4,75 млн рублей штрафов за неразмещение информации, предусмотренной законом.

Напомним, что мессенджер Discord официально заблокировали на территории России, об этом сообщил Роскомнадзор.

Анастасия Фартыгина