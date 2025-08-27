Первый замглавы Минэкологии России: Татарстан качественно выполняет все поставленные экологические задачи

В Казани проходит XX Всероссийская научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность»

В Казани стартовала XX Всероссийская научно-практическая конференция имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность», которая является площадкой для обсуждения актуальных вопросов охраны окружающей среды и развития экологической безопасности.

— Вы качественно выполняете все задачи, которые ставятся перед Республикой Татарстан. Мы видим реальные улучшения и хотели бы пожелать дальнейших успехов, чтобы уровень благополучия и счастья людей повышался, — заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.

Он напомнил, что национальные цели развития, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в «майском указе», включают экологическое благополучие как одно из приоритетных направлений до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Конкретные задачи — формирование экономики замкнутого цикла, двукратное снижение выбросов опасных веществ в воздух, ликвидация не менее 50 опасных промышленных площадок и полигонов отходов, а также значительное снижение загрязненных стоков в водоемах. Также с этого года реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», включающий шесть масштабных федеральных проектов — от экономики замкнутого цикла и генеральной уборки до сохранения лесов и развития экологического туризма.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в своем выступлении отметил, что благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике сформирована модель открытого диалога с участием государственных органов, научного сообщества, бизнеса и общества, что позволяет добиваться конкретных измеримых результатов.

— За последние 30 лет при росте валового регионального продукта в 3,1 раза выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились на 143,8 тысячи тонн — 25,6%. Объем сброса загрязненных сточных вод сократился на 67,9%. Татарстан традиционно в тройке лидеров ESG-рейтингов, а в 2022 году занял первое место по экологическим показателям, — отметил министр.