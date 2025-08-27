Мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали по подозрению в мошенничестве

Дмитрий Наумов стал мэром Владимира в ноябре 2022 года, а до этого три года возглавлял администрацию Гороховецкого района

Мэр города Дмитрий Наумов был задержан на рабочем месте по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС. По информации телеканала «Зебра ТВ», задержание связано с делом так называемой кладбищенской мафии, с членами которой Наумов может быть связан.

Согласно данным «АиФ-Владимир», сотрудники ФСБ ждали мэра в его приемной, когда он пришел на работу. В правоохранительных органах подтвердили, что Наумов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Дмитрий Наумов стал мэром Владимира в ноябре 2022 года, а до этого три года возглавлял администрацию Гороховецкого района.

Анастасия Фартыгина