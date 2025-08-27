В Казани восстановили движение трамваев после сильных дождей
Ранее трамваи по маршрутам №1, 2, 3, 5, 5а и 7 не ходили, что вызвало неудобства у пассажиров
В Казани восстановили движение трамваев, которое было приостановлено из-за сильных дождей и накопления воды на дорогах. Ранее трамваи по маршрутам №1, 2, 3, 5, 5а и 7 не ходили, что вызвало неудобства у пассажиров.
Пресс-служба «Метроэлектротранса» сообщила, что заявки на устранение проблемы уже направлены в Городское благоустройство.
