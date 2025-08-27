Новости общества

В Казани приостановили движение трамваев из-за сильного дождя

09:00, 27.08.2025

Заявки на устранение проблемы уже направлены в Городское благоустройство

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани из-за сильных дождей и накопления воды на дорогах приостановлено движение трамваев по маршрутам №1, 2, 3, 5, 5а и 7. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Заявки на устранение проблемы уже направлены в Городское благоустройство.

  • В мэрии приносят извинения за причиненные неудобства и рекомендуют пассажирам заранее планировать свои маршруты.
Анастасия Фартыгина

