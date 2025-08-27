Актрису Яну Троянову** оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Троянова** была включена в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Актриса пыталась оспорить это решение в суде, но получила отказ
Актриса Яна Троянова**, признанная в России иностранным агентом, оштрафована на 45 тыс. рублей за публикацию материалов без соответствующей маркировки, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
— Троянова** признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей, — сообщили в суде.
- Троянова** была включена в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Актриса пыталась оспорить это решение в суде, но получила отказ.
По данным Минюста, Троянова** распространяла недостоверную информацию о политике российских властей, выступала против СВО и сотрудничала с иностранными СМИ и иноагентами. Росфинмониторинг также внес актрису в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова** известна благодаря фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга».
Накануне Минюст расширил список иноагентов, в него вошли политолог Сергей Марков*. Помимо Маркова*, блогер и музыкант Дмитрий Нюберг*, священник Андрей Кордочкин* и активист Раджана Дугарова*.
Справка
*включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
**внесена в перечень террористов и экстремистов на территории России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».