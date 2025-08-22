Минюст расширил список иноагентов: в него вошел политолог Сергей Марков*
Помимо Маркова*, в список иноагентов попали блогер и музыкант Дмитрий Нюберг*, священник Андрей Кордочкин* и активист Раджана Дугарова*
Минюст России внес в список иноагентов четырех человек и две организации, среди которых оказался политолог Сергей Марков*. Обвинения касаются распространения фейков о российской власти и участия в работе нежелательных организаций.
Марков*, который также является бывшим депутатом Госдумы и членом Общественной палаты, подозревается в распространении контента, связанного с иностранными СМИ и иноагентами. В пресс-релизе указано, что он «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках».
Помимо Маркова*, в список иноагентов попали блогер и музыкант Дмитрий Нюберг*, священник Андрей Кордочкин* и активист Раджана Дугарова*. Нюберг* обвиняется в распространении ложной информации о российской армии и противостоянии специальной военной операции (СВО). Кордочкин* распространял фейки о Русской православной церкви и выступал против СВО.
Дугарову* обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России и взаимодействии с нежелательными организациями. Также министр юстиции отметил, что проекты «Tamizdatproject.org»* и «Алиф ТВ»* распространяли контент дезинформации, призывающий к критике российских властей и военных действий.
В то же время Минюст исключил из реестра фонд «Серебряная тайга» в связи с его ликвидацией.
Справка
* Внесены в реестр иноагентов.
