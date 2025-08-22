Минюст расширил список иноагентов: в него вошел политолог Сергей Марков*

Помимо Маркова*, в список иноагентов попали блогер и музыкант Дмитрий Нюберг*, священник Андрей Кордочкин* и активист Раджана Дугарова*

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России внес в список иноагентов четырех человек и две организации, среди которых оказался политолог Сергей Марков*. Обвинения касаются распространения фейков о российской власти и участия в работе нежелательных организаций.

Марков*, который также является бывшим депутатом Госдумы и членом Общественной палаты, подозревается в распространении контента, связанного с иностранными СМИ и иноагентами. В пресс-релизе указано, что он «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках».

Дугарову* обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России и взаимодействии с нежелательными организациями. Также министр юстиции отметил, что проекты «Tamizdatproject.org»* и «Алиф ТВ»* распространяли контент дезинформации, призывающий к критике российских властей и военных действий.

В то же время Минюст исключил из реестра фонд «Серебряная тайга» в связи с его ликвидацией.



Анастасия Фартыгина