Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи

Уточняется, что решение принято по его просьбе

Павел Абрамов освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Абрамов занимал эту должность с мая 2020 года.

Ранее Абрамов работал в должности начальника финансово-экономического управления в Росмолодежи.



Елизавета Пуншева