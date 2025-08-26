Верховный суд признал законным лишение прав за езду на самокате в нетрезвом виде

Соответствующий прецедент произошел в Воронежской области

Фото: Артем Дергунов

Верховный суд России подтвердил, что за управление электросамокатом в нетрезвом виде можно лишиться автомобильных прав, следует из постановления органа по делам об административных правонарушениях.

Прецедентом стало нарушение жителя Воронежской области, который ночью ехал на электросамокате без номеров по поселку и был остановлен ДПС. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.

Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей и лишил водительских прав на год и 10 месяцев. Мужчина пытался оспорить это решение в Верховном суде, но безуспешно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд отметил, что электросамокат является транспортным средством, так как предназначен для перевозки людей и соответствует определенным техническим характеристикам (мощность более 0,25 кВт, максимальная скорость — 45 км/ч). Поэтому для его управления требуется водительское удостоверение соответствующей категории.

Под данным Госавтоинспекции по Татарстану, за первые семь месяцев 2025 года на дорогах Татарстана произошло 23 ДТП с участием самокатов, что на одно меньше, чем годом ранее. Вместе с тем за указанный период не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Однако уже в начале августа в Бугульме погиб самокатчик. По данным Прокуратуры Татарстана, 16-летний подросток, управляя самокатом, влетел в столб и с серьезными травмами был госпитализирован в одну из больниц города. Спустя несколько дней несовершеннолетний скончался.

Елизавета Пуншева