Apple 9 сентября презентует iPhone17

19:15, 26.08.2025

Компания также представит обновления для Apple Watch и AirPods

Фото: Laurenz Heymann на Unsplash

Apple объявила дату презентации нового iPhone 17. Она пройдет 9 сентября. Компания разослала соответствующие приглашения.

Презентация состоится в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса и в режиме онлайн-трансляции.

скриншот из видео «Обзор iPhone 16. Улучшили ВСЁ, кроме главного» с канала «BIG GEEK»

Кроме того, Apple также представит обновления для Apple Watch и AirPods.

Елизавета Пуншева

Технологии

