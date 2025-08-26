Apple 9 сентября презентует iPhone17
Компания также представит обновления для Apple Watch и AirPods
Apple объявила дату презентации нового iPhone 17. Она пройдет 9 сентября. Компания разослала соответствующие приглашения.
Презентация состоится в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса и в режиме онлайн-трансляции.
Кроме того, Apple также представит обновления для Apple Watch и AirPods.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».