Apple 9 сентября презентует iPhone17

Компания также представит обновления для Apple Watch и AirPods

Apple объявила дату презентации нового iPhone 17. Она пройдет 9 сентября. Компания разослала соответствующие приглашения.

Презентация состоится в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса и в режиме онлайн-трансляции.

Кроме того, Apple также представит обновления для Apple Watch и AirPods.



Елизавета Пуншева