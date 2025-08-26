Московский суд оштрафовал фонд Wikimedia

Сумма составляет 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 млн рублей за несоблюдение требований Роскомнадзора, сообщается в телеграм-канале Судов общей юрисдикции Москвы

— Суд в столице привлек «Викимедия Фоундейшн Инк.» (Wikimedia Foundation, Inc.) к административной ответственности. Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы «Викимедия Фоундейшн Инк.» (Wikimedia Foundation, Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Суд также оштрафовал компанию Google на сумму свыше 7 млн рублей. Компания не соблюдала требования Роскомнадзора.

Елизавета Пуншева