Суд оштрафовал Google на более чем 7 млн рублей

16:25, 26.08.2025

Компания не соблюдала требования Роскомнадзора

Фото: Brett Jordan на Unsplash

Суд оштрафовал компанию Google на сумму свыше 7 млн рублей. Компания не соблюдала требования Роскомнадзора, сообщается в телеграм-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы «Гугл ЛЛС» (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 196 042 рублей 30 копеек, — говорится в сообщении.

Vardan Papikyan на Unsplash

Напомним, судебные приставы принудительно взыскивают с компании Google LLC почти 27,3 млрд рублей долгов по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера. В отношении компании поступили документы из судебных участков Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора, специализированного отдела судебных приставов столицы и Гагаринского районного суда. Открыто 16 исполнительных производств.

Елизавета Пуншева

Бизнес

