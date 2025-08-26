Рустам Минниханов: «Татарстан — один из лидеров по объему потребления газа в стране»
В прошлом году показатель составил 19 млрд кубических метров
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал республику одним из лидеров по объему потребления газа в стране. Об этом сообщает его пресс-служба.
За последние 3 года объем поставленной продукции и услуг татарстанских предприятий в рамках дорожной карты по использованию продукции организаций республики в интересах ПАО «Газпром» превысил 42 млрд рублей. Это порядка 250 компаний.
— Татарстан — один из лидеров по объему потребления газа в стране. В прошлом году данный показатель достиг исторического максимума — 19 млрд кубических метров. Такой результат свидетельствует об эффективности сотрудничества с компанией «Газпром» и надежности системы газоснабжения, — отметил раис на заседании Дня поставщика ПАО «Газпром» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.
Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин в свою очередь особо отметил опыт успешного партнерства с производителями Татарстана, а также со строительными подрядными организациями республики.
