Минцифры обяжет банки и операторов компенсировать ущерб клиентам от мошенников

Закон может вступить в силу с 1 марта 2026 года

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Минцифры предложило обязать банки и операторов связи компенсировать клиентам ущерб от мошенников, если те не предотвратили хищение. Возместить деньги нужно будет в течение 30 дней. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Операторы по переводу денег будут обязаны проверять платежи на признаки мошенничества и запрашивать данные из базы ГИС «Антифрод». Они смогут временно блокировать электронные платежи клиентов, чьи телефоны участвуют в подозрительных операциях или заражены вредоносным ПО.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если оператор проведет операцию, зная о незаконных действиях, он должен будет возместить клиенту потерянные средства. Для этого потребуется документ о возбуждении уголовного дела в отношении мошенников.

Напомним, что мошенники создали сеть фишинговых сайтов, выдающих себя за сервисы электронных дневников и портал Министерства образования и науки России. Эти ресурсы нацелены на кражу учетных записей учителей, студентов, школьников и их родителей, сообщили в компании F6, занимающейся борьбой с киберпреступностью.

Елизавета Пуншева