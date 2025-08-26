Новости спорта

«Лучше не возвращаться»: Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в еврокубках

15:52, 26.08.2025

Нападающий считает, что российским командам рано возвращаться в европейские турниры

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что российским клубам рано возвращаться в еврокубки. По словам футболиста, команды Российской премьер-лиги (РПЛ) неконкурентоспособны на сегодняшний день.

— Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут, — заявил Дзюба «РБ Спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российские клубы и сборные не выступают на официальных международных футбольных турнирах с 2022 года из-за санкций.

Зульфат Шафигуллин

