В Татарстане на три месяца закроют объезд села Черемшан

Ограничения связаны с ремонтом дороги

Фото: Реальное время

В Татарстане временно закроют движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Обход с. Черемшан, на участке км 0,0 — км 3,4 в Черемшанском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Ограничения будут действовать с 28 августа по 1 декабря этого года. Они связаны с капитальным ремонтом дороги.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для объезда предлагаются автомобильные дороги:

Кузайкино — Нурлат;

Азеево — Черемшан — Шентала;

«Кузайкино — Нурлат» — Черемшан.

Напомним, также в Татарстане объявили два тендера на проведении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования. В рамках предстоящих работ будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к двум социально значимым объектам: детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

Елизавета Пуншева