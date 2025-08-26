В Татарстане на три месяца закроют объезд села Черемшан
Ограничения связаны с ремонтом дороги
В Татарстане временно закроют движение транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Обход с. Черемшан, на участке км 0,0 — км 3,4 в Черемшанском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Ограничения будут действовать с 28 августа по 1 декабря этого года. Они связаны с капитальным ремонтом дороги.
Для объезда предлагаются автомобильные дороги:
- Кузайкино — Нурлат;
- Азеево — Черемшан — Шентала;
- «Кузайкино — Нурлат» — Черемшан.
Напомним, также в Татарстане объявили два тендера на проведении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования. В рамках предстоящих работ будет проведен капитальный ремонт подъездных дорог к двум социально значимым объектам: детскому оздоровительному лагерю «Родничок» и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».
