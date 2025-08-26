Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР до 2026 года

Президент Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следкома России (СКР) еще на год. Теперь он будет занимать эту должность до августа 2026 года, сообщает «Коммерсантъ».

По информации источников, ранее обсуждались варианты назначения Бастрыкина на другие высокие посты, включая должности главы Верховного суда или представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

В числе возможных кандидатов на его место в СКР назывались министр юстиции Константин Чуйченко и помощник президента Дмитрий Шальков.

Также стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда. После его возможного ухода ожидается возвращение Александра Гуцана, который ранее занимал пост замгенпрокурора.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году был принят закон, позволяющий президенту продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения 70 лет. Срок полномочий Бастрыкина истекает 27 августа.

Напомним, что глава Следкома Александр Бастрыкин рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС).



Анастасия Фартыгина