Глава Следкома Бастрыкин может стать председателем Верховного суда

По словам одного из источников, кандидатура Бастрыкина является «наиболее очевидной»

Глава Следкома Александр Бастрыкин рассматривается в качестве одного из возможных кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на пять источников в администрации президента, ВС и судейском сообществе.

По словам одного из источников, кандидатура Бастрыкина является «наиболее очевидной», учитывая скорое завершение срока его полномочий на посту главы СКР, который был продлен указом президента Владимира Путина до 27 августа 2025 года. При этом другой собеседник издания отметил, что официальной информации о новом продлении срока службы Бастрыкина пока не поступало.

Третий источник также считает логичным возможное назначение Бастрыкина на должность председателя ВС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собеседники в администрации президента подчеркивают, что, несмотря на то, что Бастрыкин рассматривается как основной кандидат, на эту должность может быть выдвинут и другой человек «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом».

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в конце июля объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда России. Заявления от кандидатов принимаются до 25 августа 2025 года.

Необходимость в назначении нового председателя ВС возникла в связи со смертью 22 июля после продолжительной болезни Ирины Подносовой, занимавшей этот пост.

Рената Валеева