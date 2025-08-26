В школах Татарстана с 1 сентября примут более полумиллиона учащихся

Для них готовы более 1,6 тыс. учебных учреждений республики

В Кабмине Татарстана состоялось заседание Комиссии по ЧС и пожарной безопасности по вопросу готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года. Об этом сообщил Роспотребнадзор РТ в своем телеграм-канале.

Как уточнила замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, подготовка затрагивает 1 620 школ республики, которые с 1 сентября примут более 512 тысяч учащихся. Среди них — 49,4 тыс. первоклассников. По результатам проверочных мероприятий 2024/2025 учебного года 416 школ получили предписания о необходимости подготовки к новому учебному году.

На заседании обсуждались вопросы создания безопасной образовательной среды. Представители Роспотребнадзора акцентировали внимание на организации питания, соблюдении санитарно-гигиенических норм и профилактике сезонных заболеваний. В частности, обсуждалась предстоящая кампания по вакцинации против гриппа.

В новом 2025—2026 учебном году в казанских школах будут учиться 181 тыс. детей. Из них 17 тыс. — первоклассники. Подробнее о распределение первоклашек и снижение их количества — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова