В Татарстане за сутки пожарные шесть раз выезжали на пожары

Пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 25 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Девять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.



Анастасия Фартыгина