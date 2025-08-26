В Татарстане за сутки пожарные шесть раз выезжали на пожары
Пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам
За минувшие сутки, 25 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана шесть раз выезжали на тушение пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные восемь раз выезжали по ложным вызовам и восемь раз — для взаимодействия с другими службами. Девять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».