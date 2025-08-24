В Бугульме при пожаре погибли два человека
Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
В Бугульме в результате пожара в многоквартирном доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, пожар произошел сегодня около 18:00 на улице Дзержинского из-за неосторожного обращения с огнем. При разборе завалов были обнаружены тела мужчины и женщины 1960 года рождения.
Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».